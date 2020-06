Brutte notizie dall’infermeria per lo Schalke 04: stagione finita per uno dei titolari di David Wagner, prosegue il periodo nero dei ‘Minatori’.

Il ritorno al calcio giocato post ‘Coronavirus’ è stato disastroso per lo Schalke 04: nelle quattro partite disputate fino ad ora sono arrivate quattro sconfitte. Un ruolino di marcia drammatico che ha messo in una posizione difficile il tecnico David Wagner, in odore di esonero. Nelle ultime settimane, infatti, si è anche paventata l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Di Matteo sulla panchina dello Schalke. Nella giornata di oggi, invece, sono arrivate due pessime notizie dall’infermeria.

Bundesliga, grana Schalke 04 | Stagione finita per Burgstaller

Prima del match contro l’Union Berlino, lo Schalke 04 ha annunciato che la stagione di Guido Burgstaller è terminata a causa di un infortunio al ginocchio. Il periodo nero dei ‘Minatori’ sembra non avere più fine: il trequartista austriaco era uno dei capisaldi della formazione di Wagner. Non è solamente Burgstaller a fermarsi, ma anche Nastasic: il difensore serbo ex Fiorentina soffre di un affaticamento muscolare, che lo ha costretto a saltare la sfida odierna di Bundesliga. La preoccupazione per la stagione in corso non abbandona il ‘Gelsenkirchen’: stagione finita per Burgstaller.

Lo Schalke 04 annuncia l’entità dell’infortunio di Guido Burgstaller: il problema al legamento esterno del ginocchio pone fine alla stagione dell’austriaco.

RM

