In casa Real Madrid potrebbero aver preso una decisione definitiva riguardo alla permanenza di Zidane in panchina: Juventus osservatrice interessata.

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus sembra essere legato ai risultati che i suoi uomini otterranno in questo singolare finale di stagione. La sosta forzata per via del ‘Coronavirus’ potrebbe avere sfalsato gli equilibri ed il tecnico di Bagnoli dovrà riuscire a tenere i bianconeri sul pezzo. Il destino di Sarri, però, potrebbe essere legato anche a quello di Zinedine Zidane. L’allenatore francese detiene un posto speciale nella storia del club piemontese e potrebbe essere un promesso sposo del presidente Agnelli per la panchina bianconera. Intanto, dalla Spagna sembra che il Real Madrid abbia preso una decisione definitiva riguardo alla prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, bomber in pericolo | Simeone ha l’arma segreta

Calciomercato Juventus, novità da Madrid | Zidane verso la conferma!

Il sodalizio Juventus-Zidane sembra destinato ad essere rimandato, almeno per un’altra stagione. Come riportato da ‘Defensa Central’, infatti, il Real Madrid sembra aver deciso di confermare il tecnico francese per il prossima anno, indipendentemente dai risultati di questo finale di stagione. A cascata, anche la posizione di Sarri sulla panchina bianconera sembra essersi rafforzata. Il club piemontese ha intrapreso un processo di cambiamento, a livello tattico, con l’ex allenatore del Napoli e per questo la dirigenza della Juventus sembra disposta a dare altro tempo a Sarri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ci prova il Real | Offerta da 80 milioni rifiutata

Florentino Perez sembra non avere più dubbi: non c’è nessuno che può gestire il gruppo di stelle del Real Madrid meglio di Zidane. Il tecnico francese, eroe delle tre Champions League vinte consecutivamente, avrà il compiti di formare il nuovo ciclo vincente delle ‘Merengues’: i punti cardine su cui ripartire sembrano essere Hazard e Marco Asensio. Il futuro di Zizou sembra essere ancora, e sempre di più, legato al Real Madrid.

Andrea Agnelli dovrà aspettare ancora: il Real Madrid avrebbe già confermato Zidane anche per la prossima stagione.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, agente Hernandez: “Vedremo cosa accadrà”

Serie A, Commisso rivela | “Anche Iachini ha avuto il Coronavirus”

Calciomercato, ‘bomba’ dalla Spagna | Scambio stellare con Messi