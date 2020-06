Clamoroso scambio per quanto riguarda il futuro di Lionel Messi, campione argentino del Barcellona. L’indiscrezione del portale spagnolo “Don Balon”

Nuove rivelazioni davvero importanti per il futuro di Lionel Messi. Il campione argentino del Barcellona ha svelato a più riprese di voler restare con la casacca blaugrana, indossata fin da piccolo per poi diventare una stella mondiale.

Calciomercato, scambio Salah-Messi

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” ci sarebbe anche in ballo un clamoroso scambio tra Liverpool e Barcellona per Salah e Messi. L’egiziano all’età di 27 anni sarebbe proprio nel pieno della sua maturità calcistica, pronto così anche ad affrontare nuove sfide della sua carriera per cercare anche di conquistare il Pallone d’Oro.

Dal canto suo Leo Messi potrebbe lasciare la squadra della sua vita visto che avrebbe una clausola segreta nel suo contratto in scadenza nel giugno 2021. Jurgen Klopp lo accoglierebbe a braccia aperte per disputare una Champions e una Premier ancora da protagonisti. Dopo questa notizia di mercato i tifosi blaugrana sono davvero scioccati.

Saranno mesi lunghi di trattative con il Liverpool, che vorrebbe prima conquistare ufficialmente la Premier prima di dedicarsi alle succose trattative di calciomercato. Il Barcellona è avvisato per la strepitosa operazione.

