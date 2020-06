Calciomercato Juventus, bomber in pericolo | Simeone ha l’arma segreta

Il calciomercato bianconero vedrà l’arrivo del sostituto del partente Higuain: in casa Juventus è sfida all’Atletico Madrid per il bomber

Mancano esattamente due settimane al tanto bramato ritorno in campo della Serie A Tim. Il pensiero fisso è dunque sulla lotta scudetto e sul concludere la stagione rimasta ‘bloccata’ dall’emergenza Coronavirus. Dal campo al calciomercato, la Juventus potrebbe incontrare difficoltà nella corsa al nuovo bomber per Sarri: Simeone prova lo sgambetto alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, ‘sgarbo’ Simeone e sorpasso Atletico

Gonzalo Higuain e la Juventus sono destinati da tempo a dirsi addio. La corsa all’erede del ‘Pipita’ in casa bianconera vede un nome svettare al momento su tutti: Arkadiusz Milik. La punta polacca, in scadenza nel 2021 con il Napoli, è il preferito di Sarri che lo rivorrebbe allenare dopo l’esperienza sotto il Vesuvio. In tal senso, le intenzioni di Paratici sarebbero quelle di attendere la parte finale del mercato per portare Milik a Torino, a prezzo più abbordabile. Nonostante la scadenza tra un anno ed il rischio di perderlo a zero, De Laurentiis non accetterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’ l’Atletico Madrid, che ha posto Milik in cima alla lista per l’attacco del 2020/21, potrebbe farsi avanti anticipando la ‘Vecchia Signora‘. Simeone vuole la punta ex Ajax e sarebbe disposto ad accontentare il Napoli, con una contropartita gradita al club azzurro. Si tratta di Santiago Arias, talentuoso terzino colombiano che nell’ultimo anno con i ‘Colchoneros’ ha collezionato solo 11 presenze.

La squadra di Gattuso è a caccia di un laterale destro dal sicuro rendimento ed ecco che l’inserimento di Arias da un lato accontenterebbe il Napoli, dall’altro abbasserebbe di circa 15 milioni la valutazione dell’affare Milik. Situazione in divenire, Paratici dovrà resistere agli assalti del club spagnolo: l’Atletico non molla il centravanti classe 1994.

