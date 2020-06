Ad una settima dal ritorno in campo della Serie A, il presidente della Fiorentina rivela: “Anche il nostro allenatore Iachini ha avuto il Coronavirus”.

La Serie A è pronta a ripartire dopo lo stop causato dal ‘Coronavirus’: il campionato italiano settimana prossima ritornerà a calcare i campi da calcio. Nella giornata di oggi, invece, il presidente della Fiorentina ha fatto una clamorosa dichiarazione riguardo ai mesi passati. Rocco Commisso, infatti, attraverso i canali ufficiali della Viola ha rivelato: “Anche Beppe Iachini è stato malato in questi mesi, io non ne ero a conoscenza e ha tutto il mio supporto”. Il tecnico della Fiorentina si aggiunge alla lunga lista di calciatori, tecnici e addetti ai lavori che sono stati colpiti dal ‘COVID-19’.

Coronavirus, Fiorentina fra le più colpite | “Anche Iachini è stato malato”

La Fiorentina si conferma una delle squadre più colpite dal ‘Coronavirus’, dopo le parole del presidente Viola. Rocco Commisso, durante una diretta sul canale ufficiale della Fiorentina dagli Stati Uniti, ha rivelato che anche Beppe Iachini è stato fra i tesserati del club toscano che sono risultati positivi al ‘COVID-19’. Il magnate americano, nonostante i mesi di pausa della Serie A, non ha perso di vista i propri obiettivi: “Iachini mi ha fatto una buona impressione fino ad ora, ma lui e i giocatori devono concentrarsi solamente nelle prossime gare. Non devono esserci brutti scherzi, dobbiamo restare in Serie A in modo da progettare il rilancio per la prossima stagione”. La Fiorentina targata Rocco Commisso rimane ambiziosa, anche se i risultati ottenuti in questa stagione non sono stati all’altezza delle aspettative.

