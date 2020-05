Calciomercato Serie A, duello stellare per l’esterno | I dettagli

Si accende il derby di mercato in Serie A, ma si muovono anche club Europei che vogliono beffare le compagini italiane

Sono giornate intense per l’Inter, che continua a lavorare per programmare al meglio la nuova stagione ripartendo dalla base solida di questa annata. La compagine nerazzurra ha vissuto dei mesi importanti grazie all’ottimo lavoro svolto da Antonio Conte e vuole fare ancora di più nei prossimi mesi, provando a lottare per tornare a conquistare i trofei che mancano da quasi dieci anni, ovvero dal 2011.

Un obiettivo per la fascia potrebbe essere Timothy Castagne, autore di una straordinaria stagione con l’Atalanta e seguito anche da altre big di Serie A, tra cui il Milan che vuole rialzarsi dopo una stagione negativa ed è pronta ad effettuare l’assalto verso una delle rivelazioni di questa annata.

Calciomercato Inter e Milan, per Castagne è derby di mercato: ci sono anche PSG e Tottenham

Potrebbe esserci dunque un derby di mercato per provare a ingaggiare Timothy Castagne. Sul belga, però, potrebbe esserci una lotta spietata che potrebbe coinvolgere più squadre. Secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’, infatti, anche Paris-Saint Germain e Tottenham potrebbero tentare il colpo a sorpresa nei prossimi mesi.

La preferenza però sembrerebbe quella per il club inglese, viste le dichiarazioni rilasciate dal calciatore a RTBF: “Mi piace la Premier League per il gioco intenso. Ma non importa se arrivo in quel campionato ora o tra qualche anno”.

