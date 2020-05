Calciomercato Juventus, cambia tutto per il brasiliano | Parla la madre!

La Juventus è impegnata sul mercato per rinforzare la squadra: intanto, ha parlato la madre di uno dei massimi obiettivi bianconeri a centrocampo.

In queste settimane l’asse Torino-Barcellona è uno dei più caldi a livello di mercato: nella giornata di oggi, ‘Tuttosport’ aveva rivelato un cambio di rotta da parte di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano sembra aver aperto alla possibilità di raggiungere la Juventus. La notizia oggi è stata commentata su ‘Twitter’ dalla madre di Arthur che ha raffreddato gli animi dei tifosi bianconeri: “Sta benissimo a Barcellona“. Nessuna apertura da parte del brasiliano, la sua volontà sembra essere quella di rimanere ancora in blaugrana.

La Juventus ed il Barcellona stanno dialogando da settimane riguardo a delle possibili operazioni di scambio. Il club catalano, infatti, è interessato a Miralem Pjanic ed i bianconeri avrebbero chiesto l’inserimento di Arthur Melo come contropartita tecnica. Nel progetto di Quique Setien, il centrocampista brasiliano non ha ancora un ruolo ben definito e potrebbe essere sacrificato sul mercato per arrivare a qualche obiettivo. Proprio su questa incertezza in casa blaugrana sta facendo leva la Juventus per arrivare ad Arthur. Nella giornata di oggi, come riportato da ‘Mundo Deportivo’, è arrivata la smentita della madre del centrocampista blaugrana rispetto all’apertura nei confronti della Juventus: “È felice a Barcellona”. Le ambizioni di Paratici potrebbero essere destinate a rimanere tali, senza mai convertirsi in realtà.

La madre di Arthur allontana il brasiliano dalla Juventus: c’è solo il Barcellona nei suoi pensieri!

