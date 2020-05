Calciomercato Inter, obiettivo in pericolo | Interessamento dalla Francia

L’Inter punta a rinforzare anche le corsie esterne. Uno degli obiettivi nerazzurri è però finito anche nel mirino del Paris Saint Germain.

Mentre i calciatori dell’Inter iniziano a lavorare in vista di una possibile ripresa, la dirigenza nerazzurra è al lavoro sulla prossima sessione di calciomercato. Tra gli obiettivi di Marotta c’è sicuramente quello di rinforzare le corsie laterali, con un calciatore capace magari di giocare a tutta fascia nel modulo di Conte. Tra i giocatori sul taccuino interista c’è anche il talento atalantino Timothy Castagne, seguito con grande decisione anche dal Napoli, che ha vissuto un’annata esaltante alla corte di Gasperini. Lo stesso esterno belga nei mesi scorsi parlando di mercato non aveva escluso alcuna destinazione. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, non solo il Napoli: su Castagne anche il PSG

L’Inter e il Napoli non sono però le uniche squadre ad aver puntato gli occhi sul jolly Castagne. Secondo quanto rivelato da ‘Le10sport’ Leonardo è alla ricerca di un nuovo laterale destro per il suo Paris Saint Germain, e il belga appare il profilo adatto. Al dirigente parigino piace molto la versatilità del giocatore bergamasco capace di giocare indistintamente su entrambe le fasce.

Il dirigente transalpino lo ritiene pronto al grande salto e stando alla testata francese lo stesso Leonardo lo avrebbe già monitorato ai tempi del Milan. In questa stagione il belga ha totalizzato 19 presenze, 2 gol e 2 assist con un ottimo impatto anche in Champions. Qualità che non sono passate inosservate e che potrebbero spingere il PSG ad affondare il colpo nonostante la concorrenza e la voglia dell’Atalanta di non perderlo.

