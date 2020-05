Calciomercato Inter, folle idea Barcellona | Intreccio clamoroso per Lautaro

Continua l’assalto da parte del Barcellona per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Ora la proposta dei blaugrana potrebbe far vacillare Antonio Conte

Sarà un’estate ricca di scambi per quanto riguarda la sessione di calciomercato. A seguito dell’emergenza Coronavirus e la successiva crisi economica, anche i top club d’Europa ricorreranno a maxi-scambi a sorpresa per cercare di arrivare a top player. E così da Barcellona continua l’assalto decisivo per l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, obiettivo numero uno per l’attacco di Quique Setien.

Calciomercato Inter, Cancelo la chiave per Lautaro

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il Barcellona starebbe prima pensando ad uno scambio di terzini tra Cancelo e Semedo con il Manchester City per poi inserire lo stesso esterno ex Juve e Inter nell’operazione Lautaro. Lo stesso Cancelo non ha vissuto una stagione emozionante sotto la gestione Guardiola: così il suo addio potrebbe già arrivare dopo lo scambio con la Juventus con Danilo volato poi a Torino.

Una trattativa davvero complicata, ma che potrebbe così far vacillare Antonio Conte: Cancelo potrebbe essere il suo esterno perfetto a tutta fascia nel suo 3-5-2 in grado di essere pungente in fase di possesso. L’Inter vorrebbe sempre una parte cash per il suo attaccante sudamericano, fissata a quota 90 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbe già arrivare una risposta da parte dei tre club concentrati sul fronte calciomercato con un triangolo incredibile.

