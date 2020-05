Juventus, nel mirino c’è Raul Jimenez, dalla Spagna si parla di un’offerta da 30 milioni al Wolverhampton e il cartellino di Rabiot.

Arrivato a Torino a costo zero in estate, Adrien Rabiot non si è certamente affermato con la maglia bianconera. Il centrocampista francese non ha fino ad ora soddisfatto le aspettative in casa Juventus e il club starebbe pensando di cederlo in estate garantendosi ance un’importante plusvalenza.

Calciomercato Juventus, assalto a Jimenez: carta Rabiot

Nonostante una stagione tutt’altro che da protagonista a Torino, l’interesse per Rabiot è comunque ricco da parte di diversi club, soprattutto in Premier League. Ad osservare con attenzione il centrocampista francese sono soprattutto Everton, Newcastle e Manchester United. Non è però escluso che la Juventus possa decidere di inserire il transalpino come possibile contropartita per qualche affare.

E dalla Spagna rilanciano proprio un’ipotesi di questo genere. Secondo ‘Todofichajes.com’, la Juventus avrebbe presentato un’offerta ufficiale pari a 30 milioni di euro e il cartellino del giocatore ex Paris Saint-Germain. Destinatario dell’offerta è il Wolverhampton e l’oggetto di discussione è il centravanti Raul Jimenez. Il messicano, ex Atletico Madrid e Benfica, è letteralmente esploso sotto la guida di Nuno Espirito Santo e la Juventus lo starebbe monitorando con attenzione come possibile colpo per l’attacco.

Il classe 1991 è uno dei profili valutati dalla dirigenza bianconera per rafforzare il reparto offensivo e secondo quanto riportato dalla Spagna sarebbe il profilo più semplice a cui arrivare oltre che il più economico rispetto alle alternative Milik ed Icardi.

