Paris Saint-Germain, nuovi attriti tra Leonardo e Tuchel: c’è l’ipotesi Allegri per i transalpini. Il tecnico può chiedere Eriksen come primo obiettivo.

Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia dopo che il Coronavirus ha costretto la chiusura anticipata della Ligue 1. Nonostante questo, Thomas Tuchel potrebbe non avere il posto confermato sulla panchina del club transalpino. Tra l’allenatore tedesco e Leonardo ci sarebbero infatti nuovi attriti, legati soprattutto ad un discorso relativo al mercato.

Calciomercato, nuova ipotesi Allegri-Psg

Come detto i possibili attriti tra Tuchel e Leonardo sarebbero in aumento. Lo riferisce ‘Fussballtransfers.com’, che sottolinea come quattro sarebbero i punti in disaccordo tra tecnico e dirigente. Il futuro dei giocatori in scadenza come Thiago Silva, ritenuto indispensabile da Tuchel e Choupo-Moting, considerato dal tedesco un importante rincalzo della rosa. Il rinnovo del loro contratto non sembra però rappresentare una priorità per Leonardo. Inoltre il dirigente brasiliano vorrebbe fortemente investire su Alex Telles, che non sembra invece interessare all’allenatore ex Borussia Dortmund.

Ecco allora che il Psg guarda ai tecnici di lusso al momento senza panchina. Tra questi ci sono senz’altro Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino. E il tecnico italiano sarebbe la prima opzione dei parigini nel caso in cui Tuchel non venisse confermato alla guida della squadra. I trionfi con la Juventus e anche il fatto di aver raggiunto per due volte la finale di Champions League con i bianconeri, fanno pensare alla dirigenza transalpina che il livornese possa essere l’uomo giusto alla guida del club.

Calciomercato Inter, Allegri può chiedere Eriksen

E una volta sedutosi sulla panchina parigina, Massimiliano Allegri guarderebbe senz’altro all’Italia. Tra i primi uomini che potrebbe chiedere il tecnico, c’è Christian Eriksen. Il danese, arrivato a gennaio, non sembra aver trovato il giusto feeling con Conte e non si è ancora perfettamente inserito nel modulo del tecnico leccese. Ecco che l’Inter potrebbe pensare di cederlo in estate di fronte ad un’offerta importante, ottenendo una notevole plusvalenza.

Conte, con tutta probabilità, non si opporrebbe ad una cessione e darebbe il suo benestare, soprattutto se il club dovesse incassare almeno 60 milioni di euro.

