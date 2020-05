Calciomercato, Setien allo scoperto | Messaggio a Juventus ed Inter

L’allenatore del Barcellona, Quique Setien, parla dei due possibili colpi di mercato dalla Juventus e dall’Inter: le dichiarazioni del tecnico spagnolo

Asse caldo tra Italia e Spagna per la prossima sessione estiva di calciomercato. Infatti, tra il Barcellona e le due big italiane, Juventus ed Inter, si continua a trattare per alcune operazioni importanti. L’allenatore della squadra catalana, ha rilasciato dichiarazioni sul possibile approdo di Miralem Pjanic e Lautaro Martinez in blaugrana. Messaggio importante per i due club di Serie A.

Calciomercato Juventus ed Inter, Setien dà la sua benedizione all’arrivo di Pjanic e Lautaro: le dichiarazioni

Grandi manovre di mercato tra il Barcellona e le società italiane. I blaugrana infatti, avrebbe in ballo due trattative, una con la Juventus che porterebbe Miralem Pjanic in Spagna ed una con l’Inter per affidare a Lautaro Martinez il ruolo di erede di Luis Suarez. L’allenatore del Barcellona, Quique Setien, in un’intervista a ‘BeinSport’, ha prima parlato del centrocampista juventino dichiarando: “Ho sempre detto che tutti i grandi giocatori mi piacciono e Pjanic lo è”.

Poi su Lautaro Martinez: “Abbiamo sempre quattro o cinque giocatori in questa posizione e chiunque potrebbe giocare nel Barcellona. Suarez a volte si è riferito a Lautaro Martinez e lui è ovviamente un giocatore che può adattarsi perfettamente a ciò che cerchiamo per la squadra. Ma ce ne sono anche altri”. Parole dunque che fanno intendere come i due calciatori di Serie A sarebbero perfetti per la squadra disegnata dal tecnico spagnolo.

