Coronavirus, UFFICIALE | Due nuove positivi in Premier League

La Premier League annuncia: effettuati i test a 996 giocatori, ci sono due positivi al Coronavirus provenienti da due club.

Tre giornate di test e tamponi ad un totale di 996 giocatori. Martedì, giovedì e venerdì la Premier League ha eseguito nuovi test per capire eventuali positività al Covid-19. E dopo le notizie negative sulla positività di sei giocatori, anche in questo caso non c’è da sorridere.

Coronavirus, UFFICIALE: altri positivi in Inghilterra

Dei sei giocatori trovati positivi, tre appartenevano al Watford, ma gli Hornets erano solo uno dei tre club coinvolti. Ora la Premier League ha annunciato due nuovi casi in due club tra i 996 tamponi eseguiti. I due giocatori sono stati immediatamente isolati e dovranno restarci per sette giorni. I sei giocatori risultati positivi qualche giorno fa, non sono stati inclusi tra i 996 giocatori testati e stanno ancora osservando il proprio periodo di isolamento.

Una notizia quindi non positiva per il calcio d’Oltremanica, che sta ancora studiando e valutando una possibile ripresa delle competizioni.

