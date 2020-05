Coronavirus, due tesserati in isolamento | Annuncio del tecnico

Il campionato vuole ripartire ma continuano ad arrivare notizie poco confortanti riguardo il coronavirus. L’annuncio del tecnico

Dopo oltre tre mesi dal suo arrivo in Europa, il coronavirus continua a creare danni e incertezze riguardo ogni attività. Le varie nazioni stanno cercando di ripartire ma per molte è ancora difficile ipotizzare quando tornerà la normalità. Anche il mondo del calcio non vive un momento semplice e in Italia sono passati più di due mesi e mezzo dall’ultimo incontro.

La Serie A vorrebbe tornare in campo al più presto e ieri è stato effettuato un passaggio importante che riguarda la pubblicazione del protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi. Il 28 maggio si deciderà definitivamente se e quando ripartirà il campionato, provando a seguire il modello della Bundesliga che in questo weekend sta vivendo la seconda giornata post-coronavirus.

Coronavirus – Premier League, due tesserati del Watford in isolamento: “Hanno avuto contatti con i positivi”

Anche in Premier League si continua a lavorare per la ripresa del campionato ma arrivano notizie poco confortanti riguardo la condizione di alcuni tesserati delle varie squadre. Dopo aver trovato sei persone positive tra calciatori, staff e dirigenti, altri due elementi sembrerebbero a rischio.

Il tecnico del Watford Nigel Pearson, ai microfoni di Sky Sports UK, ha svelato che due tesserati sono stati isolati dopo aver avuto contatti con almeno uno dei tre tesserati. Queste le sue dichiarazioni: “Ci siamo assicurati che le persone trovate positive e le loro famiglie stiano bene. Poi c’è stato anche l’isolamento per altre due persone, nonostante siano risultate negative, poiché sono state a contatto con almeno uno dei tre positivi”.

Il capitano Troy Deeney, inoltre, aveva mostrato il suo disappunto riguardo la ripresa degli allenamenti. “Basta una persona infetta all’interno del gruppo: mio figlio di 5 mesi ha difficoltà respiratorie e non voglio metterlo in pericolo”.