Coronavirus, comincia la nuova stagione | Data fissata!

Arrivano novità importanti riguardo l’inizio della nuova stagione calcistica. Arriva l’ufficialità della data della ripartenza!

Non è un momento facile per il calcio in tutto il mondo, che sta cercando di rialzarsi dopo un lungo stop causato dall’emergenza coronavirus. La Serie A vorrebbe provare a tornare in campo verso la metà di giugno, seguendo il modello della Bundesliga che in questo weekend sta vivendo la seconda giornata post-coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, priorità Milik in attacco | Alternativa dall’Olanda

In queste ore c’è stato un importante passo in avanti in Italia con l’ok definitivo al protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi, che è stato pubblicato nella giornata di ieri. Lunedì, invece, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora riceverà il protocollo per la ripartenza della Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, c’è Petagna per Conte | Scambio con un titolare

Ligue 1, c’è la data per la nuova stagione: si riparte il 22 agosto!

Nel frattempo si muove qualcosa anche in Ligue 1, che è stato il primo e al momento l’unico campionato dei cinque principali europei a decretare la fine anticipata della stagione, assegnando il titolo al PSG.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, trattativa Lautaro | Clamoroso retroscena!

Il campionato francese sta studiando un piano per rialzarsi e l’ultimo consiglio di amministrazione ha stabilito che il campionato di Ligue 1 ripartirà il prossimo 22 agosto, mentre la Ligue 2 tornerà in campo il giorno dopo, ovvero il 23 agosto.

In questo modo, dunque, la ripartenza avverrebbe nel mese in cui è programmata la fase finale di Champions League ed Europa League, per cui le squadre francesi come Lione, che affronterà la Juventus, e PSG potranno arrivare preparate alle competizioni internazionali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Setien allo scoperto | Messaggio a Juventus ed Inter

Serie A, ipotesi playoff | Ecco la risposta dei club