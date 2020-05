Comunicato ufficiale della Premier League sui casi di positività al Coronavirus.

Test e tamponi per il Coronavirus ‘a tappeto’ anche in Premier League in vista della possibile ripresa del campionato. Attraverso una nota ufficiale, la lega inglese ha comunicato che, tra la giornata di domenica e di lunedì, sono stati testati 748 tra giocatori e membri dello staff dei club. Di questi, sei provenienti da tre squadre sono risultati positivi al Covid-19. Tutti i contagiati resteranno in auto-isolamento per sette giorni.

Premier League, l’esito dei test | Sei positivi al ‘Covid-19’

La Federazione inglese, tramite un comunicato ufficiale, ha dato notizia degli esiti dei test a cui sono stati sottoposti i giocatori e i membri dello staff della Premier League. Sono solamente sei le persone trovate positive al ‘Covid-19’ sulle 748 testate: dei dati incoraggianti in vista della ripresa del campionato inglese. I positivi sono stati già messi in isolamento presso la propria abitazione per i prossimi sette giorni. Dopo la Bundesliga, anche la Premier prosegue a passo spedito verso la ripresa: nella giornata di oggi, infatti, i club inglesi hanno ripreso ad allenarsi in piccoli gruppi.

Continuano i controlli propedeutici alla ripartenza in Premier League: nella giornata di oggi sono stati trovati sei positivi al ‘Covid-19’, su un totale di 748 persone testate.

