La situazione di Lautaro Martinez in casa Inter ha vissuto un nuovo episodio: l’attaccante argentino avrebbe rifiutato una clamorosa proposta.

Il futuro di Lautaro Martinez sembra essere sempre più lontano dall’Inter: l’attaccante argentino ha in mente solamente il Barcellona. La trattativa fra i due club procede: i blaugrana, consapevoli di avere la preferenza del giocatore, non hanno fretta di chiudere. Marotta, dal canto suo, vuole riuscire a ottenere il più possibile dal trasferimento di Lautaro a Barcellona: oltre all’incasso meramente economico, anche l’inserimento di contropartite tecniche funzionali a Conte è particolarmente gradito dai nerazzurri. Intanto, dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione sull’attaccante argentino.

Calciomercato Inter, clamoroso Lautaro | Rifiuto shock al PSG!

La vicenda Lautaro ha vissuto un altro capitolo: come riportato da ‘El Chiringuito’, l’attaccante dell’Inter avrebbe rifiutato un’offerta faraonica del PSG perché il Barcellona è l’unica destinazione che ha in mente. Il club francese, nelle scorse settimane, si sarebbe inserito nella trattativa fra i nerazzurri ed i catalani e avrebbe proposto al ‘Toro’ uno stipendio molto più alto rispetto ai blaugrana. Lautaro Martinez non ha voluto nemmeno proseguire il dialogo con il PSG: giocare con Messi è la priorità dell’attaccante nerazzurro.

La trattativa fra l’Inter e il Barcellona per Lautaro Martinez, quindi, sembra sempre più destinata ad andare in porto. La volontà del giocatore è troppo forte ed anche il club catalano sembra essere convinto della bontà dell’attaccante argentino. Sarà Lautaro l’erede di Suarez al fianco della ‘Pulga’: il Camp Nou potrebbe essere la sua nuova casa. L’Inter, nel frattempo continua a lavorare sulla ricerca del prossimo ‘crack’ da affiancare a Romelu Lukaku: come ci ha sempre abituato Marotta, c’è sempre la possibilità di migliorarsi. Intanto, Lautaro chiude la porta al PSG.

