Calciomercato Juventus, priorità Milik in attacco | Alternativa dall’Olanda

La Juventus lavora sul mercato per trovare un nuovo bomber a cui affidare l’attacco: Milik resta il favorito, ma spunta un nuovo nome

La Juventus inizia a delineare i propri piani per il calciomercato estivo ed una delle priorità sembrerebbe essere trovare un nuovo attaccante. Il futuro di Gonzalo Higuain infatti, sembrerebbe sempre più lontano da Torino, così si starebbe cercando l’erede del ‘pipita’. Il primo nome nella lista di Fabio Paratici resta sempre Arkadiusz Milik, ma spunta un nuovo giovane bomber nel mirino dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Milik la priorità in attacco: spunta l’ipotesi Malen dal PSV

In casa Juventus, uno dei reparti in cui servirebbero nuovi innesti sembrerebbe essere l’attacco. L’esperienza di Gonzalo Higuain in bianconero sembrerebbe ormai destinata a chiudersi in estate, così Fabio Paratici è alla ricerca di un nuovo bomber per Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da ‘La Gazetta dello Sport’, il primo nome in lista sarebbe sempre quello di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che piacerebbe molto ai bianconeri. La società juventina sembrerebbe essere disposta a mettere sul piatto tre contropartite per arrivare al bomber polacco.

I tre nomi da ‘sacrificare’ sarebbero: Romero, Luca Pellegrini e Rolando Mandragora, qualora venisse riacquistato. I partenopei però, sembrerebbero intenzionati a non privarsi del loro bomber e potrebbero dare filo da torcere alla Juventus. Così, qualora dovesse esserci un’eccessiva resistenza dalla società napoletana, i bianconeri avrebbero pronto il piano B dal Psv, Donyell Malen. Il giovane attaccante olandese, classe 1999, si è messo in luce nell’ultima stagione realizzando 14 gol 18 presenze tra campionato olandese e coppe. Potrebbe essere lui il bomber nel futuro bianconero.

