La trattativa fra Inter e PSG per il riscatto di Icardi si trova in una situazione di stallo: la Juventus, intanto, contatta Wanda Nara.

La vicenda Icardi si complica sempre di più: Inter e PSG, infatti, si troverebbero in una situazione di impasse. Il club parigino vorrebbe avere uno sconto per il riscatto, mentre i nerazzurri sarebbero inamovibili rispetto ai 70 milioni pattuiti in estate. In tutto ciò, la Juventus non perde di vista Icardi e mantiene aperta la possibilità di arrivare all’attaccante argentino. Anche se il PSG dovesse riuscire a riscattare il bomber nerazzurro, Paratici potrebbe avere un piano per accordarsi con i francesi ed arrivare lo stesso ad Icardi.

Calciomercato Juventus, il piano per Icardi | Scambio con il PSG

Il destino di Mauro Icardi è ancora tutto da scoprire, con il PSG che continua a trattare con l’Inter per il riscatto e la Juventus alla finestra. Come rivelato dal giornalista ‘Paolo Paganini’, i bianconeri si sarebbero inseriti nella situazione di stallo che si è creata fra i nerazzurri ed i parigini: Paratici avrebbe addirittura già trovato un accordo di massima con Wanda Nara. La Juventus, infatti, potrebbe ‘nascondersi’ dietro al riscatto del PSG e poi arrivare ad Icardi spedendo alcuni giocatori in direzione Parigi: in particolare si tratterebbe di Douglas Costa e Cuadrado, entrambi molto graditi dai francesi.

Come rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, però, l’Inter sarebbe disposta a concedere un leggero sconto al PSG per il riscatto di Icardi. La trattativa fra i due club, inoltre, ha una scadenza ben precisa: il 31 maggio, infatti, l’opzione per il riscatto si estingue. Il rischio per l’Inter è quello di trovarsi in rosa l’attaccante argentino, che spingerebbe per un trasferimento immediato e possibilmente in Italia. Le probabilità di rinforzare una diretta concorrente a quel punto salirebbero a dismisura.

La Juventus continua a monitorare la situazione di Icardi: lo stallo fra Inter e PSG potrebbe fornire un assist a Paratici!

