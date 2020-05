Calciomercato Inter, arriva la rescissione | I nerazzurri esultano

Giunge in queste ore una notizia importante: il dirigente rescinde il contratto per dedicarsi completamente ai nerazzurri



Sarebbero dovuti essere giorni molto caldi per la Nazionale Italiana, che il 12 giugno avrebbe fatto il suo esordio all’Europeo 2020 nella sfida contro la Turchia per la gara di inaugurazione. La pandemia legata al coronavirus però ha cambiato tutto e uno degli eventi più attesi a Roma è stato spostato di 12 mesi.

Con il rinvio di un anno, si modifica anche il progetto dell’Italia che avrà più tempo per crescere e farsi trovare preparata alla competizione per nazionali. Nel frattempo arrivano novità anche per quanto riguarda lo staff dirigenziale degli azzurri, che nel 2021 sarà diverso da quello previsto per l’edizione 2020.

Euro 2020, Oriali lascia l’Italia: si dedicherà solo all’Inter

Novità importante per gli azzurri: il Team Manager Lele Oriali rescinde il suo contratto. Il dirigente aveva il doppio ruolo, uno con la Nazionale e uno con l’Inter, per questo ha deciso di dedicarsi solo al club di Milano. Il suo contratto sarebbe dovuto scadere il 15 di luglio, al termine degli Europei, ma la competizione della Uefa è stata rinviata e per questo è stata presa questa decisione.

Un bel gesto da parte di Oriali, così il suo stipendio non andrà a gravare sul bilancio della FIGC, sicuramente un aspetto importante in tempi di crisi. Come dichiarato da Gravina, la scelta è arrivata anche perché “c’è chi ne ha certamente più bisogno”, riporta La Repubblica.

Può esultare Antonio Conte, visto che il suo collaboratore si impegnerà esclusivamente per l’Inter nei prossimi mesi.

