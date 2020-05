In un mercato che rischia di essere bloccato dalla situazione economica, Juventus e Milan tornano a parlare di scambi: ritorno di fiamma.

La situazione economica in cui verseranno i club, a causa del ‘Coronavirus’, potrebbe incidere notevolmente sul prossimo mercato: per questo motivo la Juventus avrebbe intenzione di utilizzare lo strumento degli scambi. Come ha rivelato Paratici, lo scambio di giocatori permette di non svalutare il proprio patrimonio tecnico e allo stesso tempo di migliorare la rosa. Negli ultimi giorni i bianconeri avrebbero riallacciato i rapporti con il Milan per intavolare uno scambio che era già stato abbozzato a gennaio.

Calciomercato Juventus, ipotesi di scambio col Milan | Bernardeschi per Paquetà

La Juventus ed il Milan starebbero riprendendo un discorso iniziato a gennaio: lo scambio secco fra Bernardeschi e Paquetà. Entrambi i giocatori sono stati messi ai margini del progetto nei rispettivi club e nell’ultima stagione hanno perso di valore. Uno scambio fra i due potrebbe avere un duplice vantaggio: entrambi i club potrebbero mettere a bilancio una plusvalenza -i giocatori sono valutati intorno ai 40 milioni di euro- e potrebbero riuscire a rilanciare due calciatori di grande talento. Sebbene Bernardeschi non abbia brillato sotto la guida di Sarri, rimane un esterno di indubbie qualità e un cambio di ambiente potrebbe fargli bene.

Per Paquetà il discorso è analogo: il brasiliano ha dimostrato solo a sprazzi le qualità tecniche di cui è dotato, ma in una squadra più solida come la Juventus potrebbe ritrovare la sicurezza perduta. Juventus e Milan potrebbero avere trovato un’operazione in cui ci guadagnerebbero tutte le parti coinvolte: a partire dai due club fino ai calciatori. La sensazione è che il discorso sia ancora in una fase iniziale, ma che l’operazione fra i due club possa fluire in un esito positivo.

