Ora collaboratore di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina, Mauro Tassotti potrebbe tornare al Milan: ci sta pensando Ralf Rangnick.

Sembra farsi sempre più concreta la possibilità di vedere Ralf Rangnick alla guida del Milan nella prossima stagione. Il tedesco sembra essere il candidato numero uno per guidare il club rossonero per quella che si prospetta essere una nuova, ennesima, rivoluzione.

Calciomercato Milan, Rangnick vuole Tassotti

Il tedesco potrebbe approdare alla guida dei rossoneri, ma anche scegliere di svolgere un ruolo come quello che attualmente ricopre per i club del gruppo Red Bull e affidare la panchina ad un uomo di fiducia come Nagelsmann. Stando però a quanto riferito da ‘Tuttosport’, tra i collaboratori che Rangnick vorrebbe al suo fianco ci sono anche alcune ex bandiere.

L’ex allenatore di Lipsia e Schalke 04 starebbe infatti pensando di riportare a Milano Mauro Tassotti, attualmente vice-allenatore della nazionale ucraina al fianco di Andriy Shevchenko. Per Tassotti, storico vice di Ancelotti e poi di Allegri, sarebbe un ritorno al Milan dopo il suo addio nel 2015. Pare però complesso un suo addio dalla nazionale ucraina.

Oltre a Tassotti, Rangnick starebbe pensando poi di affidarsi ad altre persone che ben conoscono l’ambiente rossonero. Potrebbe infatti essere confermato Daniele Bonera, attualmente collaboratore di Stefano Pioli, mentre Daniele Massaro potrebbe avere un ruolo ancor più grande all’interno del progetto del tedesco.

