Calciomercato Inter, da Lautaro a Vidal | Le ultime dalla Spagna

Lautaro Martinez è l’obiettivo numero uno del Barcellona. Tante ipotesi di scambio anche con Arturo Vidal: il cileno ha parlato dei suoi piani futuri

Sarà un’estate bollente con l’asse Barcellona-Inter sempre molto attiva già da diverse settimane. Le due compagini sarebbero sempre in contatto per trovare accordi decisivi per accontentare così le parti coinvolte. Il club blaugrana ha messo nel mirino l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, pronto a dire addio ai nerazzurri. Avrebbe ‘scartato’ Neymar, come dicono in Spagna, per puntare tutte le fiches proprio sull’ex Racing.

Calciomercato Inter, Vidal vuole restare al Barcellona

Tante ipotesi di scambio con la possibilità di arrivare a giocatori già pronti, come Arturo Vidal. Il cileno sarebbe stato vicinissimo al passaggio all’Inter già a gennaio, ma alla fine poi è saltato tutto. In una diretta su Instagram con il giornalista Mario Velasco, l’ex Juventus ha annunciato, per certi versi, il suo futuro: “Sto benissimo al Barcellona. Inoltre, mi trovo in una bella città ed anche la mia famiglia si trova bene ed è felice. Ho molti amici nello spogliatoio e fisicamente non mi sono mai sentito così bene”. Il Barça vorrebbe inserire Vidal nell’affare Lautaro, ma stando a ‘El Chiringuito’ il cileno non gradirebbe per nulla – anzi a quanto pare ha già rifiutato – il suo coinvolgimento nell’operazione che comunque gli consentirebbe di trasferirsi all’Inter.

Infine, lo stesso Vidal ha parlato dei suoi progetti futuri: “Abbiamo studiato un piano per allungare la mia carriera. Sono pronto a quello che ci aspetta quando torneremo in campo”.

