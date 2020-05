La Serie A potrebbe vedere l’arrivo di un gioiello della scuderia Raiola la prossima estate: i club alla finestra in vista del prossimo calciomercato

Nonostante la pausa forzata a causa del Coronavirus, il mondo del calcio non si ferma con la prossima sessione di calciomercato già vicina alla riapertura. Le dirigenze dei club di Serie A sono al lavoro per la stagione che verrà e, tra entrate e cessioni, potrebbe spuntare una sorpresa dall’estero. Mino Raiola è infatti pronto a proporre uno dei gioielli della sua scuderia alle Big: ecco di chi si tratta.

Calciomercato, occasione per le italiane: garantisce Mino Raiola

Il potente procuratore di Balotelli, Ibrahimovic e Donnarumma, tra gli altri, avrebbe intenzione di ‘piazzare’ uno dei suoi prospetti più promettenti. Mohamed Ihattaren, talentuoso trequartista olandese ma di origini marocchine, è l’ultima idea di Raiola per la Serie A. Il gioiellino del Psv, in scadenza con il club olandese nel giugno 2022, potrebbe dunque cambiare aria la prossima estate.

Una proposta intrigante per Juventus, Inter, Milan e Roma che nel 18enne di Utrecht potrebbero trovare un possibile ‘craque‘ del futuro. Cresciuto nelle giovanili del Psv, Ihattaren ha collezionato in questa stagione ben 34 presenze con 9 reti e 9 assist vincenti, mostrando doti fuori dal comune. Raiola quindi starebbe proponendo il giovane trequartista ai top club, con le italiane particolarmente interessate per giugno.

Il numero 24 potrebbe essere quindi l’ultima scommessa da vincere per Raiola: l’estate 2020 il possibile palcoscenico per l’approdo di Ihattaren in Serie A.

