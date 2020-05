Calciomercato Juventus, Leonardo prepara l’assalto | C’è il sì di Sarri

Il Paris Saint-Germain di Leonardo continua a non mollare la presa su De Sciglio: possibile assalto in estate, per la Juventus non è incedibile.

Nel corso del calciomercato invernale, l’ipotesi di un doppio trasferimento sull’asse Torino-Parigi sembrava essere piuttosto concreta. Oggetto dello scambio Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Il contratto del difensore francese scadrà al termine della stagione e il giocatore sarà libero di accasarsi dove vorrà. De Sciglio invece è sotto contratto sino al 2022, ma la sua permanenza in bianconero non è così scontata.

Calciomercato Juventus, il Psg non molla De Sciglio

Per la Juventus il terzino di scuola Milan non risulta affatto incedibile e potrebbe partire di fronte ad una offerta soddisfacente. E il Paris Saint-Germain, con Leonardo in particolare, starebbe pensando di puntare sul classe 1992. Fresco dell’ennesimo titolo, il club transalpino starebbe già guardando al mercato in vista della prossima stagione. E De Sciglio sarebbe uno dei primi obiettivi della dirigenza transalpina.

Con Kurzawa e Meunier entrambi in scadenza, il Psg ha necessariamente bisogno di almeno un innesto sulla corsia difensiva. E il terzino italiano sarebbe il primo obiettivo. Come riferisce ‘Sportmediaset’ non è escluso un nuovo assalto in estate da parte di Leonardo. La Juventus, dal canto suo, non chiude le porte. Per Sarri il giocatore, nonostante la sua duttilità, non rappresenta una prima scelta e il tecnico toscano non si opporrebbe ad una cessione.

Ora resterà da capire quale valutazione del giocatore farà il club bianconero. Sembra però difficile che il Psg possa accontentare la richiesta bianconera fatta tempo fa di 20 milioni di euro.

