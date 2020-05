Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza il possibile tentativo dei bianconeri di mettere le mani sul terzino francese del Milan Theo Hernandez

La Juventus vuole rinnovare le corsie laterali. Sia quella di destra, dove ha deluso l’ultimo arrivato Danilo e da cui è in uscita De Sciglio, che soprattutto quella di sinistra vista la possibile partenza del brasiliano Alex Sandro. Maurizio Sarri vorrebbe Emerson Palmieri già allenato nella sua breve ma vincente esperienza al Chelsea: l’ex Roma ha perso il posto da titolare prima dello stop causa emergenza coronavirus a vantaggio di Marcos Alonso obiettivo dell’Inter, ma questo non vuol dire che per Paratici sarà una passeggiata portaselo a casa. Sappiamo infatti che i londinesi sono bottega carissima e che anche una riserva, vedi Giroud a gennaio, vogliono farsela pagare e pure bene.

Calciomercato Juventus, da Emerson a Theo Hernandez: ecco la possibile offerta al Milan

Se la richiesta dei ‘Blues’ per Emerson fosse eccessiva e non trattabile, chiaramente la Juve virerebbe su altri profili. Magari su Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund, compagno in Nazionale di Cristiano Ronaldo: per ottenere uno sconto sul cartellino del 26enne portoghese, la dirigenza juventina può mettere sul piatto uno tra Khedira e Rugani, con quest’ultimo che da tempo sarebbe nel mirino proprio della società tedesca. Un altro ‘Piano B’ al classe ’94 di Santos potrebbe però avere il volto di Theo Hernandez. Il laterale franco-spagnolo è stato uno dei pochi a salvarsi dalla disastrosa stagione del Milan, che esclude una sua cessione anche se il 22enne nativo di Marsiglia potrebbe aver voglia di compiere un salto di qualità e giocare la Champions League nella prossima stagione.

La Juventus potrebbe offrire al Milan sui 30 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini, laterale mancino di 21 anni strappato alla Roma e poi girato in prestito al Cagliari. Assistito da Raiola, il classe ’99 ha una valutazione di 18-20 milioni e raccoglierebbe l’eredità proprio di Hernandez, sul quale ci sono anche PSG, Barcellona e Real Madrid, evidentemente pentitosi di averlo ceduto per soli 20 milioni.

R.A.

