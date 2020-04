Coronavirus, UFFICIALE campionato finito | Decisa la classifica

Ora è ufficiale, in Francia è stata votata la fine dei campionati per la stagione 2019/2020: Ligue 1 e Ligue 2 sono definitivamente conclusi.

Come riportato da ‘L’Equipe’, il consiglio di amministrazione della ‘Professional Football League’ ha votato per la conclusione definitiva della Ligue 1 e della Ligue 2. I campionati francesi per la stagione 2019/2020 sono da considerarsi ufficialmente conclusi. Ora la Federazione dovrà prendere una decisione riguardo alle retrocessioni e alle promozioni dalla Ligue 2 ed alle qualificazioni per le prossime competizioni europee. La classifica è stata congelata, ma potrebbe subire dei mutamenti.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Conte ha deciso | No alla ripresa!

Coronavirus, Ligue 1 ufficialmente terminata | La classifica

La conclusione della stagione 2019/2020 della Ligue 1, annunciata nei giorni scorsi, ora è ufficiale. Il campionato francese si è, quindi, fermato alla 28^ giornata anche se non tutte le squadre aveva giocato e, per questo, potrebbe essere utilizzato un criterio particolare per calcolare la classifica: un rapporto fra numeri di punti totalizzati e partite giocate. In ogni caso il PSG è stato dichiarato campione di Francia per il terzo anno consecutivo: i parigini, infatti, hanno 12 punti di vantaggio ed una partita in meno rispetto al Marsiglia secondo in classifica. Inutile, invece, la rincorsa del Lione di Rudi Garcia alla zona Champions League: l’OL sarà fuori dall’Europa per la prima volta negli ultimi vent’anni, essendosi piazzata al settimo posto.

Il ‘Coronavirus’ ha messo la parola ‘fine’ anche sul campionato francese: la Ligue 1 è ufficialmente terminata ed il PSG dovrebbe essere nuovamente campione di Francia.



RM

