Il centrocampista danese dell’Inter nei desideri di Pochettino, vicino alla panchina del Newcastle. Il nuovo sceicco dei ‘Magpies’ pronto al grande colpo sul calciomercato

Il Newcastle con il cambio di proprietà promette di fare la voce grossa nella prossima finestra di mercato. Il principe saudita Mohammed Bin Salman a breve rileverà il club inglese e già punta ad una campagna trasferimenti faraonica per la sessione estiva. In primis il nuovo proprietario avrebbe scelto il futuro allenatore, con Mauricio Pochettino che svetta nei desideri dello sceicco dell’Arabia Saudita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, fissato il prezzo per il bomber!

Pochettino è senza panchina dopo l’esonero del novembre scorso dal Tottenham e sarebbe in pole nella lista di Bin Salman rispetto a Massimiliano Allegri e Rafa Benitez. Per il tecnico argentino sarebbe pronto un contratto da 11-12 milioni di euro per guidare dalla prossima stagione i ‘Magpies’. Sono tanti i nomi anche per rinforzare a dovere l’undici bianconero, con Pochettino che potrebbe chiedere alla nuova proprietà l’arrivo di Christian Eriksen.

Calciomercato Inter, Pochettino prepara l’assalto ad Eriksen

Il centrocampista danese sta incontrando delle difficoltà nella sua avventura all’Inter, con il sodalizio di Suning che lo ha prelevato per 20 milioni di euro a gennaio dal Tottenham. Pochettino conosce benissimo Eriksen avendolo allenato per diversE stagione a Londra e sotto la sua guida il fantasista classe ’92 si è affermato come uno dei migliori interpreti del suo ruolo a livello internazionale. Un addio immediato dopo pochi mesi all’Inter avrebbe del clamoroso, con il Newcastle dello sceicco Bin Salman che avrebbe però gli argomenti giusti per convincere eventualmente i nerazzurri a privarsi di Eriksen.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, sogno per il dopo Higuain | Che derby con l’Inter

I ‘Magpies’ potrebbero mettere sul piatto un assegno da 50-60 milioni di euro, che farebbe registrare una super plusvalenza per un giocatore che sta stentando non poco ad entrare nei meccanismi di Antonio Conte. Inoltre, per il centrocampista danese sarebbe pronto un contratto pluriennale superiore rispetto ai 9 milioni che percepisce attualmente a Milano. Pochettino è pronto all’assalto per il pupillo Eriksen.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Salah | Può arrivare con lo scambio!

G.M.