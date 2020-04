Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sulla corsia mancina dei bianconeri tra il primo obiettivo e la sua possibile altenativa proveniente dalla Germania

Nella prossima sessione di calciomercato la Juventus proverà finalmente ad ‘accontentare’ Maurizio Sarri. Perlomeno per quanto riguarda la corsia mancina, con il tecnico che ha da tempo indicato un suo ex giocatore come rinforzo ideale: Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è tutt’altro che intoccabile, anche se trattare col Chelsea sarà come sempre molto complicato. I ‘Blues’ sono una bottega cara e difficilmente fanno sconti, tuttavia la voglia del classe ’94 di tornare a rivestire un ruolo da protagonista in Italia potrebbe giocare a vantaggio della società bianconera.

Calciomercato Juventus, obiettivo Emerson: possibile alternativa in Germania

La società presieduta da Andrea Agnelli non si farà mettere i piedi in testa dai londinesi. In caso di richiesta fuori mercato – come è stata quella fatta all’Inter per Marcos Alonso: qualcosa come 40 milioni di euro per un giocatore al tempo ai margini della squadra… – ecco che virerebbe senza dubbio su altri profili di identico però spessore internazionale. Un possibile ‘Piano B’ all’ex Roma potrebbe diventare Raphael Guerreiro, mancino brevilineo naturalizzato portoghese in forza al Borussia Dortmund che Paratici trattò già qualche anno fa. Il 26enne, compagno in Nazionale di Cristiano Ronaldo e vincitore assieme al numero 7 dell’Europeo francese nel luglio 2016, è valutato sui 30 milioni di euro. Parliamo di una cifra riducibile sfruttando gli ottimi rapporti con la società giallo-nera e/o con l’inserimento di una contropartita tecnica gradita.

Sul piatto la dirigenza juventina potrebbe offrire Sami Khedira o meglio ancora Rugani: entrambi, specie il difensore, sono fuori dai piani futuri. L’ex Empoli, non più affetto da coronavirus, sarebbe peraltro da tempo nel mirino della società teutonica.

