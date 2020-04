Nuovo annuncio che allontana ulteriormente la ripresa del campionato di Serie A. Le dichiarazioni del viceministro della Salute Sileri

Arrivano ulteriori segnali negativi riguardo alla possibile ripresa del campionato di Serie A. Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha infatti annunciato a ‘Rai Radio 1’: “Sarà impossibile riprendere a giocare a calcio, nel rispetto dei calciatori stessi vedo la partita come qualcosa di inverosimile. Il calcio è uno sport di contatto, non si tratta di un match di tennis o di una corsa di Formula Uno. Potrebbe esserci sempre possibilità di contagio. Ho timore per la salute degli atleti”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Affare fatto: ecco le cifre!

Serie A, quanti dubbi sulla ripresa del campionato

Anche Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, a ‘Kiss Kiss Napoli’: “Sarà difficilissimo ritornare a giocare in Serie A: in Francia si è fermato tutto. Bisogna vedere come andrà la curva epidemiologica: si naviga a vista, poi si prenderanno le decisioni. Mi sembra che in Italia ci sia una situazione in cui è difficile capire cosa accadrà. Finchè questo virus sarà in giro dovremmo avere a che fare con decisioni che saranno difficile da prendere”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala e il Bayern Monaco | Le ultime di CM.IT

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare così decisioni importanti per quanto riguarda la ripresa o meno del campionato di Serie A. Tutto dipenderà dall’evolversi dell’emergenza Coronavirus in Italia. Infine, lo stesso Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si è detto pessimista per una possibile ripresa del campionato italiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, sogno per il dopo Higuain | Che derby con l’Inter