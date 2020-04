Calciomercato Juventus, sogno per il dopo Higuain | Che derby con l’Inter

Continua il duello a distanza tra Juventus e Inter anche sul fronte calciomercato: nel mirino un top player davvero incredibile pronto per la Serie A

Senza calcio giocato in questi mesi Juventus e Inter starebbero duellando ancora per le migliori strategie da mettere a punto sul fronte calciomercato. Sia Paratici che Marotta sarebbero così pronti a preparare l’offensiva decisiva per uno dei migliori attaccanti del mondo, propenso a trasferirsi nuovamente in Italia dopo il suo exploit proprio in Serie A.

Calciomercato Juventus,

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Edinson Cavani, che si libererà a parametro zero dal PSG il prossimo 30 giugno, sarebbe stato proposto all’Inter. Ma nel frattempo il club francese starebbe convincendo l’ex Napoli a restare offrendogli un biennale a cifre inferiore rispetto al suo attuale contratto.

Dall’altro canto Sky Sport, invece, avrebbe svelato che in caso di addio in estate di Higuain la Juventus proverà il tutto per tutto per il Matador, già seguito a lungo in passato prima di acquistare proprio l’attaccante argentino. Continua così la sfida a distanza tra Juventus e Inter per un top player, che potrebbe arrivare a parametro zero.

Prima del calciomercato, però, si penserà a tornare in campo il prima possibile. Cavani resta un obiettivo di Juve e Inter.

