Calciomercato Juventus, de Ligt-Barcellona | Contatti fra i club

Si infittiscono i contatti tra Juventus e Barcellona per delle operazioni di mercato riguardanti la prossima sessione. I big nel mirino

Dopo un inizio difficile, Matthijs de Ligt si è preso la Juventus con una crescita costante che lo ha portato al 2020 a essere uno dei leader dalla squadra bianconera. L’olandese era partita con qualche difficoltà di troppo, anche a causa del fatto che è stato gettato subito nella mischia per il lungo infortunio di Giorgio Chiellini rimediato a fine agosto.

Demiral, a dicembre, aveva scavalcato de Ligt nelle gerarchie ma la rottura del crociato a inizio gennaio ha riportato in campo il classe 1999. Da quel momento in poi, l’ex Ajax non ha più sbagliato una partita e ha dimostrato di essersi ambientato al calcio italiano, giocando in alcune gare anche meglio di un veterano come Bonucci.

Calciomercato Juventus, il Barcellona torna su de Ligt. Occhi anche su Bentancur

Matthijs de Ligt ha un potenziale enorme e lo ha dimostrato nelle ultime settimane prima dello stop causato dal coronavirus. Lo sa bene il Barcellona che, dopo averlo cercato insistentemente ai tempi dell’Ajax, potrebbe tornare alla carica nella prossima estate.

Secondo il Mundo Deportivo, infatti, i Blaugrana starebbero monitorando la situazione dell’olandese e potrebbero tentare un nuovo assalto in questi mesi. Le parti sembrerebbero già in contatto per Arthur, ma la trattativa non è semplice e per avere una svolta potrebbe esserci l’inserimento di de Ligt nell’operazione.

I catalani, inoltre, sembrerebbero interessati anche a Rodrigo Bentancur, seguito già prima del passaggio alla Juventus quando era ancora un 19enne.

