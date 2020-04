Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A

Quando si torna a giocare? Questa è la domanda più diffusa nelle ultime settimane dagli addetti ai lavori e dai migliaia di tifosi della Serie A. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a svelare ciò che potrebbe succedere nei prossimi giorni intorno al movimento della massima serie e non solo. Ci sarebbero ancora numerosi incomprensioni tra Governo e FIGC per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti e delle varie competizioni: inoltre, il protocollo sanitario dovrebbe essere rivisto in quanto ammette delle falle.

Serie A, il messaggio del Ministro Spadafora: “Basta polemiche”

Queste le nuove dichiarazioni del Ministro: “Bisogna lanciare un appello anche alla Lega Serie A per finire polemiche e scontri. La situazione è questa: il comitato tecnico-scientifico sta incontrando la FIGC per avere approfondimenti sul protocollo per la ripartenza. Se ci sarà l’ok del comitato si riprenderà, viceversa sarà il governo a decretare la fine del campionato. Poi eventualmente spetterà al Governo sostenere il calcio con finanziamenti a aiuti adeguati”.

Chiusura, infine, sugli aiuti per le categorie dilettantistiche: “Abbiamo destinato un bonus di 600 euro per chi lavora nei dilettanti. Questo bonus sicuramente sarà anche nel decreto della prossima settimana e coprirà anche il mese di aprile”.

