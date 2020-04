Calciomercato Juventus, accordo segreto per Sancho | La situazione

C’è il forte pressing del Manchester United per il calciatore che può partire in estate. Potrebbe esserci una beffa per la Juventus

Dopo una buona stagione vissuta dalla Juventus, è arrivato lo stop forzato causato dal coronavirus che ha bloccato tutto proprio nel momento più bello della stagione. La squadra allenata da Maurizio Sarri era ancora in lotta per tutte le competizioni e si stava preparando per provare a ribaltare il brutto risultato rimediato in quel di Lione nell’andata degli ottavi di Champions League.

In tante gare di questa stagione, però, nonostante le vittorie sono mancate le giocate richieste dal tecnico bianconero che vorrebbe prestazioni più convincenti. Alla base di queste difficoltà potrebbe esserci la mancanza di soluzioni valide e adatte allo stile di gioco dell’allenatore ex Napoli. Per questo, Fabio Paratici sta iniziando a lavorare per la prossima sessione di mercato e vorrebbe colpi importanti e mirati per migliorare la qualità delle partite.

Calciomercato Juventus, per Sancho operazione difficile: assalto del Manchester United

Un ruolo che probabilmente necessita di rinforzi per il 4-3-3 di Maurizio Sarri è quello dell’ala destra. A sinistra c’è Cristiano Ronaldo e non c’è nulla da cambiare, mentre dall’altro lato c’è qualche difficoltà di troppo a causa dei tanti infortuni di Douglas Costa e delle prestazioni poco brillanti di Federico Bernardeschi, preferito più come trequartista.

Un nome accostato ai bianconeri è Jordan Sancho, uno dei migliori talenti del mondo che è attualmente in forza al Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, però, su di lui ci sarebbe un forte pressing del Manchester United che sa che se effettua un’offerta a fine stagione il calciatore inglese può partire, così come accordato tra lo stesso Sancho e il suo club attuale al momento del rinnovo due anni fa.

Il suo prezzo è sicuramente elevato ma i Red Devils vorrebbero creare un marchio globale intorno a lui come fatto in passato per calciatori come David Beckham e Cristiano Ronaldo. La Juventus dunque potrebbe presto abbandonare la pista che porta al classe 2000.

