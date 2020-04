Calciomercato Inter, fissato il prezzo per il bomber!

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione per cercare di innalzare il tasso tecnico della rosa di Antonio Conte: la valutazione del top player

Saranno mesi davvero complicati per quanto riguarda il futuro del calcio giocato e non. L’emergenza Coronavirus metterà in crisi anche il fronte calciomercato, ma l’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione. In caso di addio di Lautaro Martinez, Beppe Marotta potrebbe preparare l’assalto decisivo all’attaccante dell’Arsenal Aubameyang.

Calciomercato Inter, assalto ad Aubameyang

Come svelato dall’edizione odierna di “As” il suo rapporto con l’Arsenal potrebbe finire in estate. Il suo obiettivo è quello di giocare la Champions League e, nonostante si trovi bene a Londra, il suo futuro potrebbe essere altrove.

Il contratto dell’attaccante dei Gunners scadrà nel 2021: in caso di mancato prolungamento, l’Arsenal potrebbe così venderlo in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero. Secondo quanto rivelato dai media inglesi la sua valutazione si aggira intorno ai 34 milioni di euro. L’Inter continua a monitorare la situazione per provare così l’assalto decisivo: sulle sue tracce ci sarebbero anche Manchester United e Barcellona.

