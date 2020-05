Juventus, Ronaldo fra il Real e la sua Madeira | Le ultime sul futuro

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre incerto. Il campione della Juventus è ancora in Portogallo insieme alla sua famiglia in attesa della convocazione

Cristiano Ronaldo non vede l’ora di tornare in campo. Il campione portoghese, volato in Patria subito dopo la sfida con l’Inter per accudire anche sua madre, si trova tuttora a Madeira. L’attaccante bianconero potrebbe anche lasciare il club bianconero al termine della stagione per una nuova avventura. Al momento il suo obiettivo è quello di tornare ad essere protagonista sul terreno di gioco.

Juventus, futuro Cristiano Ronaldo incerto

Al momento non si conosce con certezza il suo futuro, ma la sua valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro. Le sue due ex squadre, Real Madrid e Manchester United, sarebbero sul punto di preparare l’assalto decisivo per il loro pupillo. Il presidente Florentino Perez lo vorrebbe rivedere con la maglia dei “blancos” dopo le stagioni davvero incredibili vissute fianco a fianco.

In queste ore lo stesso Cr7 si è fatto fotografare in compagnia di suo figlio alla scoperta di Madeira, il luogo in cui è cresciuto in Portogallo, come testimonia lo scatto pubblicato su Instagram. Nei prossimi giorni potrebbe così arrivare la convocazione di Sarri per riprendere gli allenamenti a Torino.

Il suo futuro è ancora incerto: tutto ruoterà anche intorno all’emergenza Coronavirus che ha sconvolto il mondo del calcio.

