Calciomercato, derby in Serie A | Inter e Milan fiutano l’affare!

Il calciomercato estivo potrebbe vedere l’ennesimo derby tra Inter e Milan: nel mirino il talento protagonista in Serie A

Non è un mistero che l’attuale crisi dovuta al Coronavirus stia rallentando i piani dei club di Serie A in vista del prossimo anno. Con l’attuale stagione ancora da chiudere, però, i dirigenti non smettono di pensare al calciomercato estivo con Inter e Milan pronte a darsi battaglia per alcuni obiettivi comuni. Testa a testa tra nerazzurri e rossoneri per due gioielli già grandi protagonisti in Serie A.

Calciomercato, chance sulla trequarti: è duello Inter-Milan

Un affare ventilato negli ultimi mesi e che potrebbe tornare prepotentemente di moda da giugno. Rodrigo de Paul rimane uno degli obiettivi per il centrocampo di Milan ed Inter. I club milanesi, già vicini all’argentino la scorsa estate, potrebbero approfittare dell’immobilismo del campionato per progettare un futuro assalto in estate. Visto il futuro incerto di Calhanoglu ed Ibrahimovic, il Milan prova a ridisegnare il reparto offensivo. D’altro canto de Paul è già stato cercato dai nerazzurri con Conte che stima il nativo di Sarandi. Il classe 1994 viene valutato non meno di 30 milioni dall’Udinese che non intende fare sconti per il suo gioiello.

Su de Paul da registrare anche la presenza di Roma e Napoli alla finestra, spettatrici in disparte del possibile addio del trequartista al club di Pozzo. In primissima linea la tentazione Premier League però per il 25enne ex Valencia, con diversi club sulle sue tracce. Il derby della Madonnina potrebbe estendersi su un altro gioiello del club friulano: Juan Musso.

Il talentuoso portierino bianconero ha attirato da tempo le attenzioni dell’Inter che vede in lui il perfetto erede di Handanovic, il cui addio resta un’ipotesi più che viva. In casa rossonera invece la pista Musso si accenderebbe solo nell’eventualità di una cessione di Donnarumma, in scadenza nel giugno 2021 con il ‘Diavolo’.

