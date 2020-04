Calciomercato Milan, che occasione in difesa | Lo ‘offre’ Jorge Mendes!

Il Milan è alla ricerca di giovani di prospettiva per attuare una rivoluzione in estate: dal Portogallo Jorge Mendes offre un gioiello classe ’99.

Il progetto del Milan per la prossima stagione è definito, anche se non c’è ancora la certezza sul tecnico che guiderà i rossoneri. L’intento rinnovatore di Gazidis prevede l’arrivo di giovani di grande prospettiva, per rilanciare il ‘Diavolo’ partendo dai campioni del domani. Mentre gli uomini di mercato rossoneri stanno scandagliando il globo alla ricerca di occasioni imperdibili, Jorge Mendes potrebbe avere in mano un talento che farebbe al caso del Milan.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, ripresa campionato | Arriva l’annuncio di Gravina

Calciomercato Milan, per la difesa c’è Diogo Leite | Lo ‘offre’ Jorge Mendes

Uno dei focus principali del Milan sul mercato è rappresentato dalla difesa: troppe volte perforata dagli attacchi avversari nel recente passato. L’ultima opportunità dei rossoneri potrebbe arrivare direttamente da Jorge Mendes: come riportato da ‘Don Balon’, infatti, il procuratore più famoso al mondo ha fra i suoi assistiti anche Diogo Leite e sarebbe disposto a portarlo via dal Porto per meno di 10 milioni. Il centrale classe ’99 è un autentico colosso – 1,92m d’altezza- e negli ultimi anni sta emergendo come miglior prospetto difensivo portoghese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ritorno di fiamma in difesa | Scambio con Calhanoglu

Diogo Leite, per età e prospettiva, è il profilo ideale secondo le indicazioni di Gazidis. Il problema maggiore è che, a seguito delle prodigiose prestazioni di quest’anno, sono molti i club che ambiscono al giovine centrale del Porto. Oltre al Milan, infatti, ci sono anche le spagnole Siviglia e Valencia e le inglesi Everton e Newcastle. A preoccupare in maniera più consistente il ‘Diavolo’, però sono le recenti attenzioni del Real Madrid.

Il Milan potrebbe aver trovato il prospetto ideale a cui affidare la retroguardia nei prossimi anni: si tratta di Diogo Leite, ma attenzione alla concorrenza!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio per Arthur | Richiesta shock del Barça!

Inter, clamorosa svolta: “Icardi compatibile con Lukaku”

Calciomercato Juventus, sogno per il dopo Higuain | Che derby con l’Inter