La Juventus continua a tenere d’occhio i gioielli di casa Barcellona. Dalla Spagna però non stanno a guardare ed arriva una provocazione su Ronaldo.

Si prospetta un mercato estivo piuttosto intenso per la Juventus di Paratici che potrebbe riallacciare ancora una volta rapporti con il Barcellona. L’asse con la compagine catalana rischia infatti di scaldarsi nuovamente nei prossimi mesi dopo gli ultimi tentativi di trattativa tra le società terminati in inverno con un nulla di fatto. A gennaio infatti Juve e Barça avevano provato ad imbastire uno scambio Bernardeschi-Rakitic non andato alla fine in porto per mancanza di accordo. Eppure la società bianconera non ha smesso di tenere d’occhio i gioielli del club blaugrana che a sua volta osserva con attenzione calciatori come de Ligt, Bentancur e Pjanic. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rescissione clamorosa | 10 milioni persi!

Calciomercato Juventus, Arthur nel mirino: la provocazione su Cristiano Ronaldo

La Juventus dal canto suo dopo aver provato a prendere Rakitic sembra aver spostato il tiro su elementi interessanti come il polivalente Sergi Roberto e il talentuoso Arthur. Dopo l’arrivo di De Jong, l’ex Gremio sembra aver perso posizioni nelle gerarchie blaugrana e i bianconeri attendono alla finestra in attesa di uno spiraglio. Il brasiliano però è anche seguito dall’Inter come eventuale contropartita nell’affare Lautaro Martinez, sempre principale obiettivo del Barça.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sogno Juventus | ”Voglio giocare con Ronaldo”

Nonostante la concorrenza Arthur sembra comunque ritenuto fondamentale per il presente e il futuro da parte della società spagnola. A testimoniare l’importanza del centrocampista verdeoro ci sarebbero le parole del presidente Bartomeu nei confronti di Agnelli riportate dal portale ‘Don Balon’: “Lo scambierremmo solo con Cristiano Ronaldo“. Una vera e propria provocazione che lascia intendere come per arrivare ad Arthur ci voglia un assegno sostanzioso, qualora il Barça decida di cederlo. Un’offerta superiore ai 60 milioni di euro potrebbe infatti riaprire uno spiraglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sogno per il dopo Higuain | Che derby con l’Inter

Calciomercato, priorità Haaland | Sprint Juventus