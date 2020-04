Inter, clamorosa svolta: “Icardi compatibile con Lukaku”

Si torna a parlare con insistenza del futuro di Mauro Icardi, visto che il riscatto del PSG è in bilico. C’è un’apertura verso l’Inter

È stata una buona stagione nel complesso per Mauro Icardi, che prima dello stop causato dall’emergenza coronavirus ha realizzato 20 reti in 31 presenze con la maglia del Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino è arrivato l’estate scorsa con la formula del prestito dall’Inter e per la prossima estate c’è il diritto di riscatto fissato a circa 70 milioni di euro.

Il suo futuro è tornato ad essere in bilico in quanto nelle ultime settimane prima dello stop ha avuto sempre meno spazio. Nelle due gare di Champions League contro il Borussia Dortmund, ad esempio, il classe 1993 non ha giocato neanche un minuto di partita.

Calciomercato Inter, apertura per Icardi di Bergomi: “È più compatibile con Lukaku”

Il club francese, dunque, potrebbe anche pensare di fare a meno dell’argentino e non sborsare una cifra così elevata. In questo caso l’Inter si ritroverebbe nuovamente con Icardi e potrebbe mettersi alla ricerca di una nuova squadra per la sua cessione. Per Beppe Bergomi, però, la prima punta potrebbe trovarsi molto bene affianco a Romelu Lukaku.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate negli studi di Sky Sport: “Se parte Lautaro, Icardi tatticamente potrebbe essere più compatibile con Lukaku piuttosto che con Ronaldo. Il portoghese quest’anno ha realizzato 21 gol, Dybala 5 e Higuain 7. Cristiano ha bisogno dell’area e Icardi non gliela lascerebbe, la Juve fa quasi sempre la partita ed è difficile che il suo gioco si concili”.

Per l’ex Inter dunque un ritorno di Icardi in nerazzurro potrebbe essere un buon rinforzo in caso di addio di Lautaro Martinez.

