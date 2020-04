Il calciomercato rossonero, la prossima estate, potrebbe vedere la cessione di Donnarumma: è caccia all’erede in casa Milan, due nomi in pole

Il Milan continua a programmare, nonostante la pausa forzata in campionato, la prossima sessione di calciomercato. Un 2020 che vedrà molto probabilmente l’addio di Gianluigi Donnarumma, corteggiatissimo da diversi top club e lontano dal rinnovo con il ‘Diavolo’. In tal senso, la dirigenza rossonera avrebbe già individuato il possibile sostituto dell’estremo difensore campano: due nomi in ballo.

Calciomercato Milan, Donnarumma in bilico: l’erede è già in Italia

La scadenza tra poco più di un anno e l’enorme distanza per il rinnovo spingono la dirigenza rossonera a valutare la cessione di ‘Gigio’ Donnarumma. Il portiere classe ’99 è corteggiatissimo all’estero con diversi top club sulle sue tracce. In pole, però, parrebbe esserci ancora una volta la Juventus pronta a sacrificare Szczesny pur di arrivare al 21enne campano. Con la cessione di Donnarumma, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbero due i nomi in cima alla lista di Gazidis, Maldini e Massara. In primissima linea Alex Meret, alla prima stagione con il Napoli tra alti e bassi.

L’ex Udinese ha ampi margini di miglioramento e, dopo essere stato relegato da Gattuso a riserva di Ospina, rischia di giocare poco in vista dell’Europeo. L’alternativa porta ad un altro dei migliori estremi difensori della Serie A: Juan Musso. Il portiere dell’Udinese è seguito anche dall’Inter, vista la stupefacente annata vissuta dall’argentino con il club friulano. In entrambi in casi, serviranno almeno 30 milioni di euro che il Milan incasserebbe in buona parte proprio dalla cessione di Donnarumma.

Situazione in divenire ma la via in quel di Milanello pare ormai tracciata. Via Donnarumma e spazio ad un nuovo e giovane promettente estremo difensore: Meret e Musso a difesa dei pali rossoneri.

S.C