Il Napoli potrebbe puntare Romagnoli in caso d’addio di Koulibaly. Al Milan andrebbe il cartellino di Lozano più conguaglio

Oltre a Donnarumma e Ibrahimovic, fa discutere anche il futuro di Alessio Romagnoli in casa Milan. Qualche nube si è addensata sul capitano rossonero, accostato a più riprese alla Juventus e al Barcellona in caso di rottura con il ‘Diavolo’. Mino Raiola avrebbe chiesto un ingaggio superiore per il suo assistito, che a differenza però del giovane portiere e del fuoriclasse svedese potrebbe rinnovare con il club di Elliott.

L’intenzione del Milan sarebbe infatti quella di blindare il difensore ex Roma e Sampdoria, allungandone il contratto oltre il 2022. Romagnoli sarebbe ritenuto un alfiere importante per il nuovo progetto della società di Via Aldo Rossi, che proverà a trattenerlo a Milano. Molto dipenderà però dalla volontà dello stesso Romagnoli, che per firmare il rinnovo pretenderebbe un Milan competitivo e in grado di lottare quantomeno per l’accesso in Champions League.

Calciomercato Milan, irrompe il Napoli su Romagnoli: Lozano nell’affare

Oltre a Juve e Barcellona anche altre squadre potrebbe così tentare di strappare il difensore al ‘Diavolo’. Tra queste occhio al Napoli, che in caso d’addio di Koulibaly guarderebbe con attenzione anche al profilo del capitano milanista. Romagnoli avrebbe il via libera del suo ex allenatore Gattuso per l’arrivo in Campania, con De Laurentiis che potrebbe mettere sul piatto un ricco pluriennale superiore rispetto ai 3,5 milioni che il classe ’95 percepisce attualmente a Milano.

Romagnoli sarebbe valutato intorno ai 50 milioni di euro dal Milan, con il Napoli che può pensare di inserire Hirving Lozano come contropartita per abbassare la valutazione cash del difensore. L’attaccante messicano, anche lui gestito da Raiola, ha deluso finora nella sua avventura al Napoli e non rientrerebbe nei piani di Gattuso per la prossima stagione. Oltre all’ex PSV, il cui cartellino si è deprezzato rispetto ai 40 milioni dell’investimento estivo, i partenopei metterebbero sul piatto un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni. Lozano, inoltre, sarebbe un profilo che rientrerebbe nella nuova politica del Milan incentrata su una rosa composta da giovani e potenziali campioni.

