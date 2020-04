Calciomercato Milan, scambio per il bomber in Serie A

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano al bomber per la prossima stagione: ecco la possibile operazione con un club di Serie A

Il Milan pianifica l’ennesima rivoluzione sul calciomercato in vista della prossima stagione. I rossoneri cambieranno pelle nuovamente, con diversi giocatori destinati a dire addio. Tra questi, si parla anche di alcune delle colonne della squadra attuale. Zlatan Ibrahimovic probabilmente non farà più parte della squadra, anche per la stretta di Gazidis sugli ingaggi. Servirà trovare un’alternativa di livello in attacco. Da questo punto di vista, c’è un nome su tutti che piace in Serie A.

Calciomercato Milan, assalto a Milik: lo scambio col Napoli

Si parla di Arkadiusz Milik, che nelle ultime settimane è stato ripetutamente accostato ai rossoneri. L’attaccante polacco sembra lontano dal Napoli, il suo contratto con gli azzurri è in scadenza nel 2021 e l’accordo per il rinnovo non è ancora arrivato. Motivo per il quale l’addio in estate sembra l’opzione più probabile, per monetizzare e non rischiare di perdere il giocatore a zero tra un anno. Il bomber, però, su indicazione di Gattuso potrebbe rientrare in un’operazione affascinante.

Come scrive l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, il tecnico dei partenopei tiene nel mirino alcuni suoi ex giocatori. In particolare Franck Kessie. Un altro rinforzo a centrocampo farebbe comodo al Napoli ed è così che potrebbe essere imbastito uno scambio con i rossoneri. Agli azzurri andrebbero dunque l’ivoriano più un conguaglio economico da definire, in un affare in cui tutti potrebbero avere qualche cosa da guadagnare.

