Dal possibile esonero durante la stagione ad un lungo progetto insieme alla Juventus: il futuro di Maurizio Sarri è stato già deciso

Il feeling tra la Juventus e Maurizio Sarri non è mai scoppiato del tutto. Il “bel gioco”, a detta di molti, non si è mai visto e rispetto a Massimiliano Allegri non si sono visti grandi cambiamenti. La società bianconera lo ha sempre difeso elogiando il suo lavoro certosino. Attualmente primo in classifica, la panchina era iniziata a traballare dopo la sconfitta in Champions League a Lione nell’andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, Sarri verso la conferma “forzata”

Dall’ombra perpetua di Pep Guardiola ad alcune decisioni di campo che hanno fatto storcere il naso ai tifosi. Maurizio Sarri, come sempre, ha continuato sulla sua strada riuscendo così a trionfare nel big-match contro l’Inter prima della sospensione improvvisa del campionato. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” l’allenatore toscano va verso la conferma “forzata” sulla panchina della Juventus vista l’emergenza coronavirus.

La stagione, quasi sicuramente, si finirà come svelato dal presidente Figc Gravina, ma ad ora non esistono date certe. Sarri starebbe continuando il suo lavoro direttamente da casa in attesa di tornare in pista.

L’ex Napoli e Chelsea sarà confermato ancora per una stagione con il suo contratto in scadenza 2022.

