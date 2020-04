Calciomercato Juventus, maxi-accordo in arrivo | Manca solo la firma

La Juventus, anche in tempo di coronavirus, si muove in maniera forte sul fronte rinnovi: manca ormai solo la firma per un prolungamento fondamentale

La Juventus si muove sul calciomercato. Anche in tempo di emergenza coronavirus, Agnelli e Paratici mettono a segno un colpo importante. Non si tratta di acquisti o cessioni record, incassi monstre da reinvestire, ma un affare a lungo termine sul quale costruire il futuro bianconero.

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: per il rinnovo di Dybala manca la firma

Sul fronte rinnovi, infatti, la Juventus ha chiuso per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Nei mesi scorsi erano stati definiti già quelli di Bonucci, Szczesny, Cuadrado e Matuidi mentre sono una formalità quelli di Buffon e Chiellini, entrambi in scadenza. Come riporta ‘Sportmediaset’, il prossimo sarà Paulo Dybala: l’emergenza coronavirus ha solo fatto slittare la firma, che è l’unica cosa a mancare.

Tutto il resto è stato già concordato: affare fatto, dunque, per la Joya che prolungherà dal 2022 fino al 2025 (due anni più opzione per il terzo). L’argentino avrà 32 anni alla nuova scadenza, quasi un contratto a vita. Qualcosa da rivedere al ribasso ci sarà sulle cifre rispetto all’accordo precedente.

Da 7,5 sarebbe scattato l’aumento a 10 e qualcosa potrebbe cambiare. In ogni caso la volontà resta quella da parte di entrambi. Dybala sarà juventino fino al 2025, almeno: manca solo la firma.

