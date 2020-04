In casa Milan è tutto da valutare il futuro di Lucas Paqueta. C’è anche un club italiano interessato al giovanissimo centrocampista brasiliano.

Momenti di riflessione in casa Milan in queste settimane in cui il mondo del calcio è totalmente fermo per l’emergenza Coronavirus. La dirigenza rossonera dovrà in particolar modo valutare il futuro di alcuni interpreti della rosa che non hanno reso come da aspettative. In tal senso su tutti c’è Lucas Paqueta, giovane centrocampista brasiliano che quest’anno ha mostrato un vero e proprio passo indietro rispetto ai primi sei mesi in maglia rossonera. L’ex Flamengo ha fin qui raccolto 17 presenze in Serie A senza reti e distribuite in appena 816 minuti. Molto poco considerando l’altissimo investimento operato dal Milan solamente un anno fa. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Suggestione dalla Premier

Calciomercato Milan, Paqueta nel mirino della Fiorentina: proposta di scambio

Paqueta non ha dunque fin qui ricalcato il percorso immaginato dalla dirigenza del Milan, che potrebbe anche decidere di cederlo in estate. Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ il brasiliano classe 1997 ha un mese e mezzo di tempo per convincere il club a puntare ancora su di lui dopo i flop con Giampaolo e Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, alternativa in mediana | Idea scambio col Milan

Il Milan dal canto suo potrebbe anche cederlo ma per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Il Benfica ne offre una decina in meno, mentre il PSG sembra essersi dileguato. In questo quadro il club che pare al momento maggiormente interessato a Paqueta è la Fiorentina. Il Milan potrebbe in tal senso cogliere la palla al balzo proponendo uno scambio alla pari con Castrovilli, obiettivo anche dell’Inter. Il dialogo prosegue, ma per ora i ‘viola’ avrebbero scartato l’ipotesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, rottura con Donnarumma | In cambio arriva l’ex Inter

Calciomercato Milan, dalla Francia il sogno per il centrocampo