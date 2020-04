La Juventus studia i colpi di mercato e ha individuato il reparto da rinforzare con un big. Per arrivare a lui c’è uno scambio shock

Dopo una stagione condita da qualche passo falso di troppo e un rendimento altalenante, la Juventus avrebbero individuato il reparto che necessita di più rinforzi nella prossima sessione di mercato. I bianconeri in estate potrebbero andare a caccia di un big a centrocampo e il nome più cercato e sognato dai tifosi è sicuramente quello di Paul Pogba.

Dopo aver avuto gente importantissima come Pirlo, Vidal, Marchisio e lo stesso Pogba, la ‘Vecchia Signora’ ha rivoluzionato il suo centrocampo senza investire troppo e rimpiazzare a dovere elementi di importanza così alta. Per questo prendere in francese potrebbe essere un gran colpo per le prossime stagioni.

Calciomercato Juventus, clamoroso scambio in estate: De Ligt via per Pogba!

Arrivare a Pogba è tutt’altro che semplice: il calciatore sembrerebbe in uscita dal Manchester United ma il club inglese non sembrerebbe disposto a cederlo per una cifra bassa. In un momento di crisi come questo, soprattutto, potrebbero essere agevolati gli scambi e la Juventus potrebbe anche pensare di cedere un suo difensore per rinforzare il reparto mediano.

Secondo quanto riportato da ‘Top Calcio 24’, il sacrificato potrebbe essere Matthijs De Ligt. I bianconeri così indebolirebbero un reparto dove sono già completi per rinforzarne uno che fa fatica. Il tutto sarebbe gestito da Mino Raiola, agente di entrambi, che accontenterebbe sia la Juventus che il Manchester United.

La ‘Vecchia Signora’, poi, potrebbe fiondarsi su altri difensori: il favorito potrebbe essere Romagnoli ma non è da escludere un tentativo per De Vrij.

