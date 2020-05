Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere un addio illustre a giugno: già scelto il possibile erede

Sono giorni caldi per il calcio italiano che potrebbe tornare in campo nelle prossime settimane. L’emergenza Coronavirus non frena le prossime di calciomercato con Paratici già al lavoro per rinforzare la Juventus di Sarri. In tal senso, il club torinese starebbe programmando l’addio di un Big: già deciso l’eventuale sostituto.

Calciomercato Juventus, top club all’assalto di Szczesny: le ultime

Un intreccio di mercato che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione tra i pali per diversi top club europei. Secondo quanto riportato da ‘Donbalon‘, l’Atletico Madrid potrebbe fare i conti con l’addio di Jan Oblak. L’estremo difensore sloveno è finito con prepotenza nel mirino del Psg di Leonardo che avrebbe già pronti 80 milioni di euro per il suo cartellino. Cifra considerata insufficiente dal ‘Cholo‘ Simeone che rinuncerebbe ad Oblak solo per il pagamento della clausola del numero 13, pari a 120 milioni di euro. Un affare che potrebbe andare in porto nelle prossime settimane nonostante Oblak abbia dichiarato a più riprese di trovarsi bene a Madrid, dove si è consacrato tra i migliori al mondo nel ruolo.

I ‘Colchoneros’ guardano al possibile erede e potrebbero pescare proprio in Serie A, con Wojciech Szczesny che da tempo è dato per partente in casa Juventus. Il polacco, in scadenza nel 2024, potrebbe finire in Spagna lasciando spazio al grande colpo Donnarumma. Paratici non molla la pista che porta al portiere di Castellammare di Stabia e potrebbe in parte accontentare le richieste del club di via Aldo Rossi.

La pista Donnarumma è dunque pronta a scaldarsi, vista anche la scadenza dell’estremo difensore classe 2000 fissata al 30 giugno 2021. Un ricambio tra i pali, dunque, nei piani della dirigenza campione d’Italia. Con Szczesny che a 30 anni potrebbe finire in Spagna e Donnarumma, in uscita dal Milan, pronto a vestirsi di bianconero.

