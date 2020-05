Calciomercato Milan, svolta Donnarumma: ecco il piano

Calciomercato Milan, rinnovo di contratto difficile per Gianluigi Donnarumma ma i rossoneri vogliono provarci fino alla fine: la nuova strategia

Uno degli asset chiave del calciomercato del Milan è il futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto nel 2021, con un rinnovo complicato visto il suo ingaggio piuttosto elevato, da 6 milioni di euro a stagione. L’abbattimento dei costi in vista tra i rossoneri sembrerebbe suggerire un suo addio scontato per non perderlo a zero, ma secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ il club sarebbe intenzionato ad attuare un’altra strategia per non perderlo. L’idea sarebbe quella di proporgli un rinnovo per una sola stagione, fino al 2022 quindi, con un parziale ribasso dell’ingaggio a 5 milioni. In questo modo i discorsi verrebbero rinviati di circa dodici mesi per valutare attentamente gli effetti economici della crisi sulle casse del club. Un’ipotesi che Donnarumma potrebbe gradire, ma la palla ora passa a Raiola.

N.L.C.