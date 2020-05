Coronavirus, calciomercato a rischio: “Può anche non esserci!”

La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere a rischio a causa dell’emergenza Coronavirus: il dirigente esce allo scoperto

Tra crisi e caos, la Serie A si interroga su quello che sarà il futuro del calcio giocato. Il mondo del pallone valuta la possibile ripresa dei tornei 2019/20 per chiudere la stagione e programmare l’annata che porterà all’Europeo. In tal senso, arrivano dichiarazioni forti di Fabio Paratici che non esclude l’assenza della prossima sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Idea super scambio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, futuro Willian | Annuncio a sorpresa!

Serie A, Paratici spaventa tutti: calciomercato a rischio!

Dichiarazioni forti che lasciano diversi dubbi sul mercato estivo 2020/21. Fabio Paratici, in un’intervista a ‘Sky Sport’ che andrà in onda nella giornata di domani, ha fatto il punto sull’estate in arrivo dopo l’emergenza Coronavirus: “Il calciomercato del futuro dovrà essere elastico e creativo“, ha detto il CFO della Juventus in un’anticipazione divulgata dall’emittente satellitare. “Ogni giorno cambia la visione di ciò che sarà, c’è ottimismo o pessimismo a seconda dell’andamento dei bollettini sui contagi“.

Per tutte le ultime notizie di mercato CLICCA QUI!

Il dirigente bianconero ha poi parlato di quella che potrebbe essere un’ipotesi a dir poco clamorosa: l’assenza di calciomercato durante l’estate. “C’è la possibilità che la prossima stagione si svolga con le stesse identiche squadre della stagione attuale, non è un’opzione da escludere”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rottura con il calciatore | Addio più vicino

Paratici ha poi voluto chiudere con una proposta particolare: “Il calcio potrebbe prendere in prestito qualcosa dal mercato NBA e dal suo funzionamento“.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, ufficiale: tre contagiati nel Colonia

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus | Ritorno in campo, D’Hooghe ‘contro’ la FIFA!

S.C